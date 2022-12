Mit einem feierlichen Gottesdienst beging die Filialgemeinde St. Nikolaus Reifenberg am 6. Dezember ihr Patronatsfest in der festlich geschmückten Vexierkapelle.

Eröffnet wurde der Gottesdienst mit dem Nikolauslied, welches von der Kirchenstiftung mit dem Bildnis des Kirchenpatrons, wie es in der Kirche zu finden ist, aufgelegt wurde.

Pfarrer Thomas Muttam begrüßte die zahlreichen Gottesdienstbesucher . In seiner Einführung wies er darauf hin, dass zu den schönsten Berufsbildern die auf Gott hindeuten, das Bild des Hirten gehöre. Ein Glaubenszeuge, der diesen Hirtendienst mit Liebe erfüllt hatte, sei der Heilige Bischof Nikolaus gewesen. Sein Glaubenszeugnis sei bis heute bei Kindern und Erwachsenen lebendig.

Auch in seiner Predigt verwies er weiter auf das Leben des Heiligen Nikolaus, der besonders in der Ostkirche verehrt wird, da er ja vor 1700 Jahren in Myra in der heutigen Türkei gelebt hat. Das heutige Patronatsfest lenkt den Blick auf den Bischof Nikolaus. Dieses Profil ist für uns als Christen seit Jahrhunderten von Bedeutung und hat nichts mit dem Weihnachtsmann zu tun. Er erstrahlt als Güte Gottes besonders bei den Kindern.

In seinem Schlusswort freute sich Pfarrer Thomas Muttam über die volle Kirche und die vielen Kinder.

Mit dem Nikolauslied „Lasst uns froh und munter sein“, begleitet von den Reifenberger Musikanten, besuchte der „ Bischof Nikolaus“, begleitet von zwei Engeln, das Gotteshaus und hatte für die mehr als 30 Kinder ein gutes Wort und auch Geschenke dabei.

Vor der Kirch spielte die Reifenberger Musikkapelle adventliche Weisen. Bei Glühwein, Gebäck und Würstchen klang der Patronatstag in geselliger Runde aus. red