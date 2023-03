In der Pfarrgemeinde St. Anna Weilersbach gab es ein Willkommen und einen Abschied bei den Ministranten. Lilly Mauser, Amelie Hack und Janina Rasch werden ab jetzt als „Neue“ die Gemeinschaft des Ministrantenteams verstärken.

Im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes in der Wallfahrtskirche wurden die neuen Minis begrüßt. Herzlich wurden sie von der Kirchengemeinde , den Ministranten sowie von Pfarrvikar Thomas Muttam und Pastoralreferent Michael Albrecht aufgenommen. Sie durften dabei zum ersten Mal ins Ministrantengewand schlüpfen. Als Zeichen des Miteinanders bekamen die Neulinge von Oberministrantin Jana Friepes ein gesegnetes Kreuz.

Vikar Thomas freute sich über die Bereitschaft der neuen Minis, den ehrenvollen Dienst am Altar zu übernehmen. An ihre Aufgaben im Gottesdienst wurden sie vom Ministrantenteam um Oberministrantin Jana und Referent Michael vorbereitet. Die jungen Minis erwarten freilich nicht nur Pflichten, sondern auch gemeinsame Freizeitaktivitäten.

Abschied nahmen an diesem Tag nach teilweise langem Engagement David Saffer, Kathleen Bauer, Sophia Reichelt, Fabiano Fischer, Chiara Fischer, Theodor König und Theresa König. Sie scheiden aus dem Ministrantendienst aus. Ihnen allen dankte Vikar Thomas im Namen der Gemeinde für ihr jahrelanges Dabeisein und hoffte, dass ihnen ihre Ministrantenzeit noch lange in Erinnerung bleiben möge und sich vielleicht der eine oder andere in Zukunft in ein kirchliches Gremium einbringe. Für ihren weiteren Lebensweg wünschte er alles Gute und Gottes Segen. dia