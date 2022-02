In der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag ist in Ebermannstadt ein im Mühlgraben geparkter silberner Opel Corsa beschädigt worden. Die 59-jährige Fahrzeughalterin stellte fest, dass die beiden Abdeckungen der Rücklichter nicht mehr am Auto angebracht waren, sondern zersplittert auf der gegenüberliegenden Straßenseite lagen. Es entstand ein Schaden von 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt zu melden, Telefon 09194/7388-0.