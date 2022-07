Die bangen Blicke zum wolkenverhangenen Himmel waren unbegründet: Bei angenehmen Temperaturen erlebten gut 300 Fans den versprochenen sommerlich-leichten Melodienmix der beiden Blasorchester des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen im „Kultur-Sommerquartier“ im Forchheimer Königsbad.

Den ersten Teil bestritt das Blasorchester „Klangfusion“, welches erst vor wenigen Jahren aus der 2016 ins Leben gerufenen Erwachsenen-Bläserklasse hervorging. Unter der neuen Leitung von Andreas Friesner zeigten die „Oldies“ eindrucksvoll, was man mit einer guten Mischung aus Ehrgeiz und Begeisterung alles erreichen kann. Mit Beginn der Dämmerung schlug die Stunde der „Bläserphilharmonie Forchheim “, der Premiummarke des Vereins. Nach den Herausforderungen der letzten Monate mit dem Orchesterwettbewerb in Riva del Garda und dem Frühjahrskonzert in Bamberg war die Spielfreude der jungen Musiker in jeder einzelnen der dargebotenen Nummern spürbar. Von Duke Ellington über Frank Sinatra und Eric Clapton bis hin zur rasanten Eigenkomposition „Wooden Bow Ties Celebration“ von Maestro Mathias Wehr reichte der bunte Melodien- und Rhythmuscocktail. Zum Ende wurde es emotional, als sich die knapp 100 Musiker aus beiden Orchestern mit dem Klassiker „Highland Cathedral“ von ihrem begeisterten Publikum in die Nacht verabschiedeten. red