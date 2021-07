Die St 2242 in Mittelehrenbach wird im Bereich der Obstmarkthalle wegen Kanalarbeiten im Zeitraum vom 5. Juli bis zur Beendigung der Bauarbeiten, längstens bis 30. Oktober 2021, für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt. Die Umleitung verläuft über Oberehrenbach, Kasberg, Walkersbrunn, Weingarts und Kunreuth und analog in der Gegenrichtung. Die ÖPNV-Linie 223 muss wegen der Kanalarbeiten eine Umleitung über die Grundschule fahren. Die Haltestelle Mittelehrenbach Markthalle kann nicht bedient werden, als Ersatzhaltestelle dient für beide Fahrtrichtungen die Haltestelle an der Grundschule. red