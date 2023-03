Die Schülerinnen und Schüler der Adalbert-Stifter-Grund- und Mittelschule Forchheim (AST) haben sich zusammengetan, um den Opfern des Erdbebens in der Türkei und Syrien zu helfen. Nach der Erdbebenkatastrophe waren viele Schüler sehr schockiert. Sie waren tief betroffen von den Auswirkungen des Erdbebens und hatten den Wunsch, etwas für die Menschen dort zu tun, auch, da Verwandte und Freunde von dem Erdbeben betroffen sind.

Sofort entwickelten mehrere Schülergruppen Pläne, wie sie helfen könnten. In einer Konferenz der Schülermitverantwortung kam man zum Entschluss, dass man nur durch gemeinsames Handeln viel erreichen könnte. Um Geld sammeln zu können, baten die Schülerinnen und Schüler ihre Eltern um Kuchen- oder Getränkespenden. Die Spendenbereitschaft war enorm.

Das Selbstgebackene wurde dann von den neunten Klassen in den Pausen angeboten und verkauft. Zusätzlich konnten Geldspenden abgegeben werden. Dazu diente eine Spendendose in der Verwaltung. Mit dem Verkauf von selbst gemachten Waffeln endete die Aktion.

Die Spendenaktion war laut AST ein voller Erfolg. Insgesamt wurde ein Betrag von 710 Euro gesammelt, der an eine Hilfsorganisation übergeben wurde.

„Es ist wichtig, dass wir uns für andere einsetzen und ihnen helfen, wenn sie in Not sind“, sagte Vertrauenslehrerin Manuela Pfister. Die Schülerinnen und Schüler sind sich einig, dass sie auch in Zukunft gemeinsam für den guten Zweck arbeiten wollen. „Wir wollen weiterhin unsere Kräfte bündeln und anderen helfen, die Hilfe benötigen“, sagt Schülersprecherin Fateme Jafari, „es ist großartig zu sehen, dass wir gemeinsam viel bewegen können.“ red