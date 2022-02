Der Elternbeirat des St.-Nikolaus-Kindergartens in Ebermannstadt hat in der Vorweihnachtszeit einen Adventsverkauf durchgeführt. Selbst gebastelte Dekoartikel von Kindern und Eltern wurde zum Verkauf angeboten und vom Erlös sollte ein Teil an die Aktion „Sternstunden“ gespendet werden. Diese Spende in Höhe von 500 Euro ist nun erfolgt.

„Die Augenblicke, in denen wir uns unendlich glücklich fühlen, gehören zu den Sternstunden unseres Lebens.“ (Ernst Ferstl). Fleißig hatten sich die Kinder und Eltern des St.-Nikolaus-Kindergartens in Ebermannstadt nach St. Martin ans Werk gemacht, um schöne Dinge für den Adventsverkauf in der Kita herzustellen. An dem kleinen Adventsstand wurde viel eingekauft, und so konnte der Erlös an die „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks gespendet werden.

Es ist fest eingeplant, die Aktion in diesem Jahr zu wiederholen. red