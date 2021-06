Die Kindertagesstätte „Elmar“ Egloffstein und der Nachwuchs seiner Gemeinde lagen dem Altbürgermeister Christian Meier immer sehr am Herzen. So bat seine Familie zu seiner Beerdigung im Februar – anstelle von Blumen – um Spenden für die Kita . Davon konnte nun die Wasserpumpe, die nach 25 Jahren den Geist aufgegeben hatte, erneuert werden. Ein Großteil der 2400 Euro kam durch die großzügigen Spenden zusammen, den Rest stockte der Elternbeirat auf.

Kinder lagen Meier am Herzen

„Irgendwie passt das jetzt zusammen, denn Kinder und Wasser waren ihm immer wichtig“, sagt Amtsnachfolger Stefan Förtsch. „Die Wasserversorgung der Gemeinde, das Freibad und der Kindergarten lagen ihm am Herzen“, bestätigt Witwe Lilo Meier, die sich für die große Anteilnahme bedankt und sich freut, dass die Gemeinde das Spendenkonto so unkompliziert organisiert hat.

„Die alte Pumpe war kaputt gespielt, denn hier ist im Sommer immer was los“, sagt Kita-Leiterin Elke Raschzok-Falk. Die Kinder bauen sich rund um die Pumpe im Sandkasten Burgen , „baden“ im Matsch, werden spielerisch kreativ und setzen sich bei starker Hitze auch mal ins Auslaufbecken. Bauhof-Mitarbeiter Jörg Model hat die Pumpe pünktlich zu den hochsommerlichen Temperaturen eingebaut. Was noch fehlt, ist eine kleine Plakette, die an „Christel“ Meier erinnern soll. Die Kinder – darunter seine Enkelinnen Isabelle und Nathalie – sind glücklich, dass die Pumpe nach einem Jahr Pause wieder funktioniert. red