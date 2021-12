Die Hälfte der Spenden , die bei der „#EineMillionSterne“-Aktion Mitte November in der Pfarrei Leutenbach gesammelt wurden, wurde den Mitarbeitern des ökumenischen Schulbedarfsladens „Grünstift“ in Forchheim überreicht. Fabian Peschers als Leiter der sozialen Beratung beim Caritasverband für die Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim freute sich gemeinsam mit seinen ehrenamtlich tätigen Kolleginnen über die Spende. Familien mit geringem Einkommen können im „Grünstift“ Schulmaterial für ihre schulpflichtigen Kinder günstig einkaufen. Das ist ein wichtiger Beitrag für die Chancengleichheit von Kindern aus ärmeren Verhältnissen. Die andere Hälfte der insgesamt gespendeten 280 Euro kommt dem Zentrum „Kinder in Lwanga“ zugute, das die jungen Menschen in den Slums der kenianischen Hauptstadt unterstützt.

Jährlich ruft Caritas international zur Teilnahme an der bundesweiten Solidaritätsaktion am Vorabend des Welttags der Armen im November auf. In diesem Jahr stand sie unter dem Motto „#DasMachenWirGemeinsam“. red