Wie jedes Jahr luden die evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Neunkirchen am Brand die Kinder der ersten bis fünften Klassen zu den Kinderbibeltagen ein.

Über 150 Kinder ließen sich in der evangelischen Christuskirche durch biblische Anspiele in die Zeit Jesu zurückversetzen, spielten, bastelten und aßen miteinander. Zum Ende der beiden Tage feierten die Eltern mit ihren Kindern in der katholischen Michaelskirche den Abschluss der gelungenen Kinderbibeltage und spendeten die stolze Summe von 960 Euro zugunsten der Lebenshilfe in Forchheim.

Pfarrerin Anke Bertholdt überbrachte stellvertretend die Spende dem Geschäftsführer Peter Pfann, der sich sehr darüber freute. red