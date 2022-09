Folgende Veranstaltungen finden im September im Friedwald fränkische Schweiz statt. Am Samstag, 10. September, um 15 Uhr: „Geführter Spaziergang durch den Friedwald Fränkische Schweiz Ebermannstadt “. Die Führung bieten die Friedwaldförster an. Bei dem kostenlosen Spaziergang erklären sie das Konzept des Bestattungswalds und beantworten Fragen rund um die letzte Ruhe in der Natur. Wer bereits zu Lebzeiten vorsorgen möchte, findet bei der Führung vielleicht schon einen Baum. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz 2, Zur Lochwiese, Ebermannstadt . Da die Plätze für die Waldführung begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter: friedwald.de/fraenkische-schweiz , oder telefonisch unter 06155/848100 erforderlich. Am Sonntag, 18. September, findet um 14 Uhr ein „Gedenkgottesdienst im Friedwald Fränkische Schweiz Ebermannstadt “ statt. Die Messe findet in freier Natur am Andachtsplatz 2, Zur Wiese, unweit vom Friedwald-Parkplatz 3 statt. Eingeladen sind alle, die sich dem Friedwald verbunden fühlen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen: Telefon 06155/848100. red