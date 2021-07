Das Pfalzmuseum Forchheim bietet am Sonntag, 25. Juli, um 14.30 Uhr mit der „Highlight“-Führung einen spannenden Streifzug durch das ganze Haus. Die Führung bietet in 60 bis 90 Minuten einen Spaziergang durch das ganze Gebäude mit seinen kostbaren spätgotischen Wandmalereien und den drei Spezialmuseen. Die Führung wird jeden letzten Sonntag im Monat um 14.30 Uhr angeboten. Eine Führungsgebühr ist zu entrichten. Eine Anmeldung im Pfalzmuseum, Kapellenstraße 16 in Forchheim , Telefon 09191/714326, via E-Mail an kaiserpfalz@forchheim.de oder unter www.kaiserpfalz.forchheim.de ist erforderlich. Das Pfalzmuseum Forchheim teilt mit, dass die Dauerausstellungen am Sonntag, 25. Juli, wegen einer Veranstaltung nur bis 16.30 Uhr geöffnet werden. red