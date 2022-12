An vier Terminen begrüßte die Jugend- und Trachtenkapelle (JTK) Neunkirchen am Brand Gäste zu einem musikalischen Jahresausklang.

Einen beeindruckenden Startpunkt setzten das Junior- und Schülerorchester am neu eingeführten Nachwuchskonzert. Das Juniororchester unter Leitung von Edmund Rolle empfing die Gäste mit vielfältigen Melodien wie „Ouvertüre zu Wilhelm Tell“ und „Let’s rock“.

Das Schülerorchester unter der Leitung von Marcus Bürzle begeisterte mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm aus Weihnachtsliedern und anspruchsvollen Stücken wie „The hunchback of Notre Dame“ oder „A million dreams“ aus dem Musical „The greatest showman“. Gekrönt wurde der spannende Konzertabend mit dem Solostück für Tuba „Variationen über ein Volkslied – Ein Männlein steht im Walde“ des Schülerorchesters mit seinem exzellenten Solisten Andreas Lenz .

An den zwei darauffolgenden Tagen stellten jeweils die zwei großen Orchester der JTK ihr Können unter Beweis. Auch an diesen Abenden führte die Moderatorin Dagmar Bürzle stimmungsvoll durch das Programm. Das Jugendorchester unter der Leitung von Nicole Steinhäuser entführte die Besucher mit Titeln wie „Mission to mars“, „Adventure“ und der Filmmusik zu „Guardians of the galaxy“ in entfernte Welten.

Das symphonische Blasorchester unter der Leitung von Edmund Rolle und Georg Maderer lieferte mit Werken wie „Legend of Maracaibo“, „Persis“ und „Cortege from Mlada“ einen fulminanten Abschluss der Weihnachtskonzerte. Zahlreiche Zugaben und begeisterte Zuschauer waren an allen drei Konzerten der Dank für diese gelungenen Abende.

Einen weihnachtlichen Abschluss des Konzertreigens lieferte das Schülerorchester unter der Leitung von Marcus Bürzle an seinem traditionellen Konzert in der St.-Michael-Kirche am Neunkirchener Weihnachtsmarkt. Die jungen Musikerinnen und Musiker rissen mit Unterstützung des Chores „Cecilia-Spatzen“ unter der Leitung von Kerstin Horz alle Besucher mit. red