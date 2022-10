Die Jusos Forchheim und der Mieterverein Forchheim riefen anlässlich des bundesweiten Mietenstopp-Aktionstages zu einer Kundgebung in der Forchheimer Fußgängerzone auf.

Traugott Hübner, Vertreter des Mieterverein Forchheim , gab einen Überblick über die Maßnahmen der Bundesregierung zum Schutz von Mieter. Lobend hob er die Initiative hervor, bundesweit insgesamt 400.000 neue Wohnungen zu bauen, davon 100.000 in sozialer Förderung. Er sehe dieses Vorhaben jedoch angesichts unterbrochener Lieferketten und komplizierter Genehmigungs- und Förderverfahren bedroht.

Zudem warnte er: „Die schwierige Lage infolge Steigerungen der Mieten, der Grundstücks- und Immobilienpreise wird zusätzlich verschärft durch die Energiekrise als Folge des Krieges.“ Es drohe nach vielen Jahren stark steigender Mieten nun zusätzlich ein erheblicher Anstieg der Nebenkosten. Daher brauche es weitere Maßnahmen wie die Einführung einer Spekulationssteuer und eine Scharfstellung der Mietpreisbremse .

Der frisch gekürte SPD-Landtagskandidat Richard Schmidt stellte fest: „Wohnen ist eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit.“ Dabei betonte er den Stellenwert, den bezahlbarer Wohnraum besonders für junge Menschen für den Aufbau einer Existenz habe. Insbesondere auf dem Land sehe er ein fehlendes Angebot an günstigen, eher kleinen Wohnungen. Auch fehle es in Bayern an Wohnheimplätzen für Auszubildende und Studierende als Alternative zur eigenen Wohnung.

Andrea Hecking, Stadträtin und Landtagskandidatin der Forchheimer Grünen, betonte die Wichtigkeit einer fairen Kostenverteilung. Für die Jusos Forchheim warb Co-Vorsitzender Christian Fischer für einen schnellen Mietenstopp. red