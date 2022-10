Da es am Dienstagmittag einige Minuten vor Beginn der partiellen Sonnenfinsternis über Deutschland in Ebermannstadt leicht regnete, kamen nur wenige Personen zum Sonnenbeobachten auf die Sternwarte Feuerstein. Sonnenfilter waren meist gar nicht nötig, da die Wolken enorm viel Licht verschluckten, so dass man die angeknabberte Sonne auch ohne weitere Technik sehen konnte. Foto: Frank Fleischmann