WiBraPhon präsentiert sich am Vorabend zum kirchlichen Festtag „Laetare“, dem vierten Passionssonntag, unter Prof . Johann Mösenbichler erstmals in Kammerorchesterbesetzung. Aufgeführt werden am Samstag, 26. März, 19.30 Uhr, in der Kirche St. Josef in Buckenhofen explizit für diese reduzierte Besetzung arrangierte Orchesterwerke. Im Mittelpunkt des Programms stehen drei Konzerte aus der Klassik und Romantik für Soloinstrument mit Orchesterbegleitung. Karten gibt es an der Abendkasse. Foto: Jan Kooperal