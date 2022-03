Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine ist riesengroß. „Ob Sach- oder Geldspenden, von privaten Haushalten oder Unternehmen , es ist einfach überwältigend, wer dem Spendenaufruf der Seelsorgeeinheit Unterer Aischgrund gefolgt ist“, dankt Pfarrer Matthias Steffel allen, die Hilfe geleistet haben.

Die Pfarreien des Unteren Aischgrunds pflegen seit mehr als zehn Jahren eine Partnerschaft mit der ukrainisch-griechisch-katholischen Diözese von Uzhgorod in der Westukraine. Pfarrer Miroslav Rusyn hatte seinen Amtskollegen Steffel dringend um Unterstützung gebeten. Die Not in der Ukraine sei groß.

In die „Riesen-Hilfsbereitschaft“ hat sich auch die Hallerndorfer Soldaten- und Reservistenkameradschaft gereiht. Die beiden Vorsitzenden Norbert Welsch und Johannes Seuberth übergaben an Pfarrer Matthias Steffel 550 Euro. „Das Geld soll für den Kauf von einem Notstromaggregat verwendet werden“, sagen die beiden Vereinschefs.

„Nach tagelangem Einsammeln, Sortieren und Verpacken der Hilfsgüter sind nun auch die Ehrenamtlichen der Seelsorgeeinheit an der physischen Belastungsgrenze angekommen“, erklärt der Geistliche. Nachdem am Wochenende die Hilfsgüter per Lastwagen bis etwa fünf Kilometer hinter die Grenze in die Ukraine gebracht wurden, ist die große Sammel- und Hilfsaktion erfolgreich abgeschlossen. red