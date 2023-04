Der Förderverein Bergwachtbereitschaft Forchheim ist überglücklich. Nachdem er bei zwei Firmen angefragt hatte, war die Freude umso größer, dass auch die Firma Ikratos eine Spende zugesichert hat.

Ikratos unterstützt den Förderverein mit einem Sun-Power-Photovoltaikmodul für die Bergwachthütte am Walberla, welches bis zu 410 Wattpeak produzieren und zur Verfügung stellen kann. So steht mit nunmehr zwei Modulen an der Diensthütte eigenproduzierter Strom zur Verfügung.

Dass die einheimische Firma auch für soziales Engagement stehe, sich in sozialen Projekten engagiere, unterstütze und helfe, davon konnten sich Mitglieder des Fördervereins persönlich überzeugen. Sie bedankten sich bei der Firma Ikratos in Weißenohe, dass sie die Bergwacht so großzügig unterstütze.

Zuvor hatte auch die Firma Solarfocus mit Geschäftsführer Joachim Kalkgruber ein PV-Modul für die Bergwachthütte gespendet. Die Hütte der ehemaligen Vorauswache der Bergwacht Forchheim am oberen Parkplatz des Walberla (Ehrenbürg) nahe Schlaifhausen und die Außenanlage dieser Hütte sind sehr in die Jahre gekommen.

Die Bergwacht will nun Begegnungsangebote wie Wanderungen und Exkursionen machen oder eben eine offene Bergwachthütte anbieten. Nach Vorarbeiten 2022 an der Bergwachthütte ist der Förderverein seit Februar aktiv darüber, diese zu renovieren und sie zu einer Anlauf- und Informationsstelle für viele Menschen zu machen.

Da es rund um die Hütte keinen Strom gibt, sorgt für regenerativen Strom in der Hütte nun das gespendete PV-Modul der Firma Solarfocus. red