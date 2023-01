Der nächste Winter kommt bestimmt, diese Volksweisheit machten sich die Mitglieder der Skiliftgesellschaft Muggendorf zu eigen und bauten ihren Lift wieder auf. Ob es zum vierten Mal vergeblich ist, wird sich zeigen.

Ehrenvorsitzender Paul Pöhlmann erinnert sich, dass in den achtziger Jahren zwei Mal nacheinander die Skisaison erst Mitte Februar begann und dann vier Wochen lang bis in den März hinein andauerte. Einmal konnte man sogar bis zum Frühlingsanfang die Hänge herunterwedeln. Um das Warten zu verkürzen, lud Vorsitzender Markus Pöhlmann zum „Stärkantrinken“ in die Skihütte ein. Auch die Sternsinger erfuhren von diesem Kräftemessen mit dem Bierkrug und fanden sich am „Schützenberg“ ein, um die Hütte zu segnen. hl