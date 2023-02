Zur Feier seines 111-jährigen Bestehens konnte der Männergesangverein Cäcilia einige langjährige Sänger auszeichnen. Für 25 Jahre aktives Singen im Chor wurde Georg Müller ausgezeichnet; für 50 Jahre Hans Daut und Hans Singer und für 60 Jahre Siegfried Gast . Vorsitzender Reinhard Köbrich überreichte im Namen des Fränkischen Sängerbundes und der Deutschen Chorvereinigung die Ehrennadeln und Urkunden an die Sänger und bedankte sich für ihren Einsatz.

Gottesdienst und Frühschoppen

Für ihre langjährige Vereinstreue wurden Prof. Georg Müller und Josef Viehfeger zu Ehrenmitgliedern ernannt. Traditionsgemäß begann der Tag mit einem von Pfarrerin Christiane Börstinghaus und Diakon Andreas Eberhorn zelebrierten ökumenischen Gottesdienst mit anschließender Totenehrung. In ihrer Predigt griff Börstinghaus die Worte des Evangeliums auf und bezeichnete die Sänger als das Salz der Erde, welche die besondere Würze ins Leben brächten.

Unter den Klängen der Sendelbacher Musikkapelle zogen die Sänger in das Vereinslokal „Alter Peter“, wo mit Frühschoppen gefeiert wurde, umrahmt vom Musikverein Langensendelbach-Marloffstein unter der Leitung von Max Broich.

Bürgermeister Oswald Siebenhaar hob in seinem Grußwort die gesellschaftliche Bedeutung der Ortsvereine hervor, wo man sich nicht nur zur Unterhaltung treffe, sondern wo sich in Gemeinschaft auch so mancher Kummer und Leid besser verarbeiten ließe.

Der Cäcilia-Verein zählt aktuell 179 Mitglieder, darunter 36 aktive Sänger im Männer – sowie 39 Mädchen und Jungen im Kinderchor. red