Der Ortsverband der Marianischen Sodalität in Hallerndorf ist die mitgliederstärkste Vereinigung im ganzen Bistum Bamberg . „"Wir sind zwar wegen einiger Sterbefälle in der letzten Zeit knapp unter die 100er-Mitgliedergrenze gerutscht, konnten aber in diesem Jahr auch schon zwei Neueintritte verzeichnen“, bilanzierte Ortsvorsitzender Alfons Nützel beim Jahrestreffen in der Brauereigastwirtschaft Lieberth.

Traditionell fand vor der Versammlung ein Gottesdienst in der St.-Sebastian-Kirche statt, den der örtliche Pfarrer Matthias Steffel und Präses Professor Peter Bruns zelebrierten. Die Marianische Sodalität widmet sich besonders der Verehrung der Gottesmutter . „Die Mutter Gottes ist die Straße, die zu Christus führt“, leitete Nützel die Jahreshauptversammlung mit besinnlichen Worten ein.

Zur Auszeichnung von fünf Ehrenmitgliedern war der Präfekt Martin Sauer gekommen, um die Urkunden an Hedwig Fischer, Josef Dormann und das Ehepaar Christine und Josef Wagner persönlich zu überreichen. Die erkrankte Maria Rauh bekommt ihre Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied nachgereicht.

Alle neuen Ehrenmitglieder sind seit über 50 Jahren in der Marianischen Sodalität, Josef Wagner bereits seit über 60 Jahren. Vorsitzender Alfons Nützel hatte für die Geehrten Blumensträuße als kleines Dankeschön dabei. Er bedankte sich aber auch bei seinem Vorstandskollegen Peter Hutzler, der Kassiererin Agnes Reichelt sowie den Muttergottesträgern. Präses Peter Bruns hob in seiner Ansprache hervor, dass es gerade in der jetzigen Zeit der Beter in der Hand habe: „Vertrauen wir auf die Gottesmutter !“ Und Pfarrer Matthias Steffel merkte an die Versammlung gerichtet an: „Zu viel beten gibt es gar nicht, höchstens zu wenig.“

Mathias Erlwein