Zum 51. Wasserwerksnachbarschaftstreffen im Landkreis Forchheim trafen sich die Wasserversorger in der Gaststätte Dippacher in Heroldsbach . Dabei erfolgte nach 50 Veranstaltungen ein Wechsel der Nachbarschaftsleitung. Der ehemalige Leiter Harald Herbach übergab nach 29 Jahren den Vorsitz an Florian Gebhard, den Leiter der Wasserversorgung Ebermannstadt.

Dieser schilderte die Folgen des trockenen Sommers und die aktuellen Sorgen wegen der Kriegs- und Corona-Folgen im Landkreis. Im Anschluss berichteten verschiedene Referenten über eine Umstellung der Datenverarbeitung im Gesundheitsamt, die Handhabung und die Möglichkeiten von Be- und Entlüftungsventilen, die Errichtung von PE-Bauwerken sowie über die grabenlose Rohrverlegung im U-Liner-Verfahren. Zum Abschluss konnten die Teilnehmer den neu errichteten Brunnen des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Heroldsbacher Gruppe besichtigen.

Die Wasserwerksnachbarschaften richten sich an das technische Personal der Wasserversorger . Es werden Fachkenntnisse durch Vorträge und Erfahrungsaustausch vermittelt und über Neuerungen informiert. Sie dienen als Netzwerk der Trinkwasserversorger. Die Fortbildungen werden ortsnah angeboten und auf Landkreisebene organisiert. Die Veranstaltungen finden in der Regel zweimal im Jahr statt. In den letzten Jahren konnte die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. red