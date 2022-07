Viele Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen im Landkreis Forchheim konnten sich über ihre Abschlusszeugnisse freuen . Ganz besonders Grund zur Freude hatten die sieben Schülerinnen und Schüler , die in der Aula des Herder-Gymnasiums Forchheim als Jahrgangsbeste geehrt wurden.

Nach der feierlichen Eröffnung durch Charnell Warnoff am Klavier gratulierte Schulamtsdirektorin Cordula Haderlein den Schülerinnen und Schülern zu ihrem herausragenden Ergebnis. Einen weiteren musikalischen Impuls setzte Sandro Kimmelmann, der gemeinsam mit seinem Lehrer Rainer Fleischmann das Publikum mit Gitarrenklängen verzauberte.

Der Präsident der oberfränkischen Industrie- und Handelskammer, Michael Waasner , und der Kreishandwerksmeister Christian Jaklin beglückwünschten die Absolventinnen und Absolventen ebenfalls und setzten zudem einen Impuls in Richtung Ehrenamt: Es sei wichtig, sich in der Gesellschaft zu engagieren und so mitzugestalten. Beide nutzten zudem die Gelegenheit, den Jugendlichen die Chancen aufzuzeigen, die sich ihnen in den verschiedenen Berufsfeldern bieten. Dies konnte auch Landrat Hermann Ulm für seinen Bereich anbieten: Auch das Landratsamt bietet Ausbildungsplätze.

Nach der Übergabe der Urkunden und der Geschenke der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer bedankte sich Haderlein bei den Musikern der Adalbert-Stifter-Mittelschule, die die Feier gekonnt und stilvoll musikalisch gestalteten und so einen passenden Rahmen boten. red