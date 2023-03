Die Wallfahrten zum Gnadenbild der Heiligsten Dreifaltigkeit in der Basilika zu Gößweinstein bleiben ihrem Wallfahrtsziel auch nach der Corona-Pandemie treu. Mehr als 70 Wallfahrtsführerinnen und -führer konnte Gößweinsteins Pfarrer Pater Ludwig Mazur in der Basilika begrüßen. Der am weitesten angereiste Wallfahrtsführer war in diesem Jahr wieder Robert Göller aus Köln, der die Wallfahrt von St. Vitus Hirschaid organisiert.

Der Gottesdienst des Wallfahrtsführertreffens stand im Zeichen des Beginns der Fastenzeit, der österlichen Bußzeit, wie Pater Ludwig erläuterte. Diese Zeit biete die Möglichkeit, alte Wege zu verlassen. Daher sei diese Zeit mehr als nur dem Winterspeck den Kampf anzusagen. Sie sei vielmehr eine Zeit, um zu sich selbst zu finden und sich auf das Wesentliche des eigenen Lebens zu besinnen. In seiner Predigt lud Mazur dazu ein, das Hungertuch, mit dem Kreuzaltar der Basilika teilweise verhüllt ist, näher zu betrachten. Das Motto des Hungertuchs ist „Was ist uns heilig?“. Die Antworten konnten auf Zettel geschrieben und in die aufgebaute „Klagemauer“ gesteckt werden, genau so aber auch die Sorgen und Nöte.

Was Menschen heilig sei, zeigte Pater Ludwig an verschiedenen Beispielen auf: Gesundheit, Familie, Frieden und vieles mehr. Vieles könne „heilig“ im weltlichen Sinn sein. Aber es gebe auch ein „Heilig“ im religiösen, im christlichen Sinn. „Das heißt, ich bin von Gott wertgeschätzt, ja ich bin Gottes Liebling“, definierte Pater Ludwig den christlichen Sinn. Leider werde auch in der Kirche das Wort „heilig“ immer weniger benutzt, weil es angeblich nicht mehr zeitgemäß sei. „Aber was passiert, wenn heilig verschwindet?“, fragte Mazur. Materielles und Ideologien bekämen den Stellenwert von Heiligem, dies führe aber zu unheiligen Folgen. Hierdurch könne sich ein zerstörerischer Geist breitmachen. Die Lesung, die Fürbitten sowie eine Meditation trug Barbara Weißenberger vor. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes an der Orgel lag in den Händen von Georg Schäffner. Nach dem Gottesdienst verteilte Pater Ludwig im Pfarr- und Wallfahrtszentrum Gößweinstein die neuen, von ihm gestalteten Wallfahrtsbildchen 2023 mit Gebeten.

Zudem wies er auf die geöffneten Turmkapellen in der Basilika, die Fertigstellung der Innensanierung der Klosterkirche voraussichtlich bis Ostern, die anstehende Verschönerung der Freifläche hinter der Basilika und auch die Klosterrenovierung hin, die Ende des Jahres beginnen soll.

Bürgermeister Hanngörg Zimmermann bezeichnete die Wallfahrer als „Lebensader“ von Gößweinstein . Ein Lichtbildervortrag von Georg Schäffner fand sehr guten Anklang. tw