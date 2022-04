In Kooperation mit dem Jungen Theater Forchheim und der Martin-Grundschule Forchheim hat die Arbeiterwohlfahrt Forchheim ein Corona-Aufholprojekt für Grundschulkinder auf die Beine gestellt. Das Förderprogramm „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung finanzierte das soziale Projekt mit dem Ziel, dass die Kinder ihre eigenen Stärken entdecken, in neue Rollen schlüpfen, tolle Gemeinschaftserlebnisse erfahren und dadurch ihr Selbstbewusstsein stärken.

In der zweiten Osterferienwoche probten die jungen Künstler in der Turnhalle der Martin-Grundschule und den Räumlichkeiten des Jungen Theaters für die große Show am Samstagnachmittag. Verschiedene Aktionsgruppen standen den Schülern vorab zur Auswahl. Geleitet wurde die Gruppen jeweils von einem Pädagogen und einem weiteren Mitarbeiter. Egal, ob als lustiger Clown , artistischer Akrobat, ausdrucksstarker Schauspieler oder Schwarzlichtdarsteller – jedes Kind konnte seine Stärken entdecken und auf diese Weise seine Talente fördern.

Die Höhepunkt der Aktionswoche

Die Show am Samstagmittag, zu der die Eltern, Geschwister und Verwandte in den großen Saal des Jungen Theaters Forchheim gekommen waren, war der Höhepunkt der Woche. Am frühen Nachmittag hieß es Showtime für die kleinen Künstler.

Die jungen Schauspieler zeigten zu Beginn ihr Können und begleiteten mit kleinen Theaterszenen zwischen den anderen Gruppen die Show. Und weil ein echter Zirkus auch einen Zirkusdirektor hat, kündigte „Gjevat“ mit humorvollem Gebrummel die Showeinlagen seiner Gruppenmitglieder an. Mit geschicktem Tellerdrehen, Jonglieren, Balancieren auf Rollbrettern und einem Scherbenlauf begeisterten die Clowns das Publikum. Akrobatisches Geschick zeigten die Turner: Jede noch so schwierige Menschenpyramide meisterten sie mit Bravour. Von Brücken bis hin zu Handständen und Rädern war alles dabei. Ganz im Dunkeln gestalteten im Anschluss die kleinen Schwarzlichtdarsteller mit kreativen Bewegungen eine atemberaubende Show.

Eine tolle Erfahrung

Zum krönenden Abschluss marschierten alle Gruppen gemeinsam auf die Bühne und holten sich ihren wohlverdienten Applaus ab. Alles in allem eine tolle Erfahrung für alle großen und kleinen Künstler. red