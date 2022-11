Die Soroptimistinnen des Clubs Forchheim Kaiserpfalz mussten nicht lange überlegen, als die Anfrage kam, ob eine Unterstützung für das Projekt „Pfoten weg!“ möglich sei. Wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, wurde ein Antrag an den clubeigenen Hilfsfonds der Soroptimist Deutschland gestellt und somit kamen 3000 Euro für das Präventionsprojekt zusammen.

Diana Könitzer, Geschäftsführung des Kinderschutzbundes Forchheim , brachte zusammen mit einigen Ehrenamtlichen das Theaterstück in den Landkreis Forchheim . Über 900 Kinder haben es gesehen. Hintergrund ist dabei die Prävention (sexualisierter) Gewalt an Kindern.

Auch Monika Vieth vom Weißen Ring und Clubschwester bei den Soroptimistinnen zeigte sich rührig und voller Elan, die Sache zu unterstützen. „ Gewalt , gerade an Kindern, kann man am besten mit Prävention begegnen“, so Vieth. Die Dunkelziffer der Fälle sei enorm groß. Umso wichtiger sei es deshalb, frühzeitig und vor allem spielerisch und kindgerecht zu zeigen, wie ein Kind sich zur Wehr setzen kann.

Schuld sind immer die Täter, die Erwachsenen, niemals die Kinder. Und sie dürfen laut „Nein!“ sagen. Das alles lernen sie, wenn die Katzenkinder Salome, Lotte und Tom auf der Bühne sitzen und agieren und dabei ganz vorsichtig das Thema aufgreifen. Auch die Beratung und Schulung von Lehrern sowie Erziehern soll nun im Nachgang des Projektes im Vordergrund stehen. Im kommenden Jahr wird dann erneut Irmi Wette mit den Katzenkindern in den Landkreis kommen, um Präventionsarbeit zu leisten. red