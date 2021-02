Die Hilfsbereitschaft einer Seniorin aus Hausen haben am Mittwochabend Betrüger mit dem sogenannten Enkeltrick ausgenützt. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen , insbesondere zu einem weißen Kastenwagen.

Am Mittwoch erhielt die Seniorin einen Anruf, in dem sich ein Mann geschickt als ihr Enkel ausgab. Der Anrufer gab vor, nach einem Verkehrsunfall dringend Geld zu benötigen. Es gelang ihm in dem Telefonat, die betagte Dame so zu beeinflussen, dass sie zwischen 18 und 19 Uhr an der Haustür einen Briefumschlag mit einer größeren Geldsumme an einen Unbekannten übergab. Erst später wurde ihr bewusst, dass sie Opfer von Betrügern geworden war.

Täter hat kräftige Figur

Vom Abholer ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich um einen Mann mit kräftiger Figur gehandelt hat. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige wahrscheinlich in Bezug zu einem weißen Transporter, ähnlich einem Mercedes Sprinter, gestanden hat, der in der Fackendorfer Straße auf Höhe Hausnummer 6 geparkt gewesen war.

Die Kripo Bamberg bittet um Mithilfe: Wer kann nähere Hinweise zu dem Fahrzeug , dessen Kennzeichen oder zu Personen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 zu melden.

Die Polizei warnt

Wiederholt warnt die oberfränkische Polizei vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps: Seien Sie misstrauisch, wenn sich eine Person am Telefon als Verwandter oder Bekannter ausgibt, sich selbst nicht mit Namen meldet und Geldforderungen stellt! Geben Sie keine Auskunft über Ihre familiären oder finanziellen Verhältnisse! Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen! Stellen Sie dem Anrufer gezielt Fragen nach seinem familiären Umfeld, beispielsweise nach dem Namen der Mutter oder dem Wohnort und bestehen Sie auf der Beantwortung! Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen mit anderen Familienangehörigen Rücksprache! Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen! pol