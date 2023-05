Mitglieder und Freunde der Seniorenunion Forchheim waren mit dem Heimatpfleger Dieter George in der Altstadt unterwegs, um mehr über den hiesigen Denkmalerhalt und auch über gegenwärtige Probleme dabei zu erfahren. Der Spaziergang begann laut Pressemitteilung der Union am Rathausplatz und es gab viel zu hören über die langjährige Sanierung des verhüllten Rathauses und zur Kostensituation. Dass sich eines Tages an der historischen Fensterfront zum Rathausplatz aus bautechnischen Gründen nur ein Fenster öffnen lassen wird, war im Hinblick auf den dortigen Adventskalender für die Besucher eine Überraschung. Weiter ging es zur St. Martinskirche und dem Konradbrunnen, einem Werk des Forchheimer Künstlers Hans Dressel. Die Brunnenfigur erinnert an die Erhebung des Frankenherzogs Konrad I. im Jahr 911 in Forchheim zum ostfränkischen König. Die Erneuerung des Sockels hatte George angeregt. Er berichtete viel über die umliegenden historischen Gebäude und Gassen. Der weitere Weg führte an der um 1120 von Otto I. errichteten Marienkapelle vorbei, die zu den ältesten Gebäuden Forchheims zählt. Das heutige Amtsgericht nur wenige Meter weiter, war früher ein Nebengebäude des Bischofsschlosses. Fürstbischof Lamprecht von Brunn hatte im 14. Jahrhundert das Schloss errichten lassen. Zu diesem von den Forchheimern oft als Kaiserpfalz bezeichnete Gebäude mit Innenhof, der vielfältig genutzt wird, gab es weitere Informationen. Einen geselligen Abschluss fand der informative Spaziergang im Gasthaus Neder. red