Die Seniorenunion der CSU-Ortsgruppe Forchheim war zu Gast bei den Stadtwerken Forchheim , um sich über die aktuellen Herausforderungen und Zukunftsthemen des Forchheimer Kommunalunternehmens zu informieren. Ortsvorsitzender Klaus Rapp begrüßte im Sitzungssaal der Stadtwerke zahlreiche Mitglieder und bedankte sich beim technischen Geschäftsführer Christian Sponsel für die Einladung. Die Stadtwerke Forchheim sind Grundversorger für die Stadt Forchheim und Dienstleister für die Region.

Sponsel gab in einem Vortrag einen Einblick in die aktuelle Energiepolitik, die Trinkwasserversorgung, den Ausbau des Glasfasernetzes in Forchheim und weitere Themenfelder. Ein reges Interesse bestand von Seiten der Seniorenunion z. B. beim Thema Carsharing, dessen Funktionsweise und die weiteren Planungen der Ausweitung. Hier berichteten Sponsel sowie Vertriebsleiter Dirk Samel, dass man aktuell zwei Fahrzeuge bereithalte, derzeit jedoch Gespräche stattfänden, inwiefern eine Standorterweiterung und Kooperationen mit Unternehmen möglich seien. Des Weiteren gaben die Stadtwerke einen Einblick in den Glasfaserausbau. Die Nachfrage nach hohen Bandbreiten steigt durch die veränderte Arbeitswelt seit der Pandemie. Der Glasfaserausbau soll 2023 weiter voranschreiten. Sobald die Witterung es zulasse, starte der Ausbau wieder. Weitere Themen waren unter anderem E-Mobilität , nachhaltige Energien und Versorgungssicherheit. red