Die Seniorengemeinschaft Ehrenbürg hatte zum ersten Mitgliedertreffen dieses Jahres eingeladen, und an die 40 Personen kamen in die Begegnungsstätte am Walberla.

Höhepunkt war nach Kaffee und Kuchen ein sehr interessanter Vortrag des Akustikers Werner Hieber zum Thema „Wann brauche ich ein Hörgerät ?“.

Er erklärte zunächst die Funktionsweise des Gehörs anhand von Schautafel und Modell und zeigte dann auf, dass es wichtig ist, sich bei Hörproblemen rechtzeitig ein Hörgerät anpassen zu lassen und es konsequent zu tragen.

Im Anschluss nahmen sehr viele Besucher sein Angebot zur Sichtung ihres Hörganges an. Der Nachmittag war laut Vereinsangaben ein sehr gelungener Auftakt.

