Das grüne Messgewand von Pfarrer Pater Ludwig Mazur zeigte es deutlich an, dass der Weihnachtsfestkreis vorbei ist und liturgisch die Sonntage im Jahreskreis gefeiert werden. Mit dem Tauferinnerungsgottesdienst stellte Pater Ludwig ganz bewusst die Erinnerung an die Taufe , den Beginn des Christseins eines Menschen und den Eintritt in die Gemeinschaft derer, die Gott gehören, die Kirche, auch an den Beginn des liturgischen „Alltags“.

„In der Taufe haben wir die volle Gemeinschaft in der Kirche durch den Glauben an Gott erhalten“, begrüßte er die vielen Teilnehmer. Die Wirkung der Taufe erklärte Pater Ludwig anhand eines Blatts Papiers. Hierfür wurde vor dem Gottesdienst an alle ein Blatt verteilt. Das Besondere an diesem Blatt sei das Wasserzeichen darin, das nur gesehen werden kann, wenn das Blatt gegen das Licht gehalten wird. Dieses Wasserzeichen mache das Papier wertvoll. Das Blatt könne mit Gutem und Schlechtem, mit Schönem und Hässlichen beschrieben und bemalt werden. Es könne darauf unterstrichen, durchgestrichen oder entfernt werden. Das Wasserzeichen jedoch bleibe. Dies könne auch als Vergleich mit dem Leben eines Menschen gelten. Auch einem Menschen sehe man die Taufe nicht an, sondern erst, wenn er Gottes Licht durchscheinen lasse.

„Wer Mut hat, kann nun nach vorne kommen, und sich mit Weihwasser das Kreuz auf die Stirn zeichnen lassen, so wie in der Taufe .“ Hierdurch soll die Erinnerung an die eigene Taufe auch spürbar sein, lud Pater Ludwig ein. Dieser Einladung kamen auch fast alle Gottesdienstteilnehmer nach.

Eine Hoffnungsgeschichte trug Heidi Lang vor. Den Lektorendienst versah Markus Redel. Musikalisch wurde der Gottesdienst von Organist und Kantor Georg Schäffner sowie Jana Blank mit Gitarre und Gesang mit zeitgemäßen Liedern gestaltet.

Pater Ludwig wies am Ende auf den „Gottesdienst zur Einheit der Christen“ am 22. Februar um 16 Uhr hin. Im Zeichen der ökumenischen Verbundenheit werde der Gottesdienst mit den Pfarrerinnen und Pfarrern der evangelischen Nachbargemeinden gestaltet. Predigen werde Pfarrer Peter Zeh von der evangelischen Kirchengemeinde. tw