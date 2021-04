Am Dienstag, 13. April, findet um 19 Uhr im Sportheim des DJK-FC Schlaifhausen eine Sitzung des Gemeinderats Wiesenthau statt. Hinweis: Alle Besucher werden gebeten, bereits um 18.45 Uhr zur Sitzung zu erscheinen, damit ein freiwilliger Corona-Selbsttest durchgeführt werden kann. Trotz eines negativen Schnelltests besteht weiterhin FFP2-Maskenpflicht. Die allgemeinen Hygieneregeln bleiben bestehen.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Bekanntgabe von Informationen über die Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung, der Haushalt und ein Antrag auf die Errichtung einer Stützmauer in Wiesenthau .

Mobilfunk-Prognose

Ferner berät das Gremium über die Änderung der Geschäftsordnung in Bezug auf die Einladung zu den Sitzungen per Rats­informationssystem sowie über Informationen der Prognoseberechnung Mobilfunk in Wiesenthau . red