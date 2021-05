Vor zehn Jahren, am 28. Mai 2011, wurde das Leader-Projekt „Interaktives Informationssystem für Ausdauersport und Fitness“, besser bekannt unter „Lauferlebnis Fränkische Schweiz“, eröffnet.

Ziel des EU-geförderten Projektes war das auch noch heute gültige Leitmotiv der Entwicklung des Landkreises Forchheim zu einer nachhaltigen Kultur- und Gesundheitsregion: Ausdauersport beugt Herz- und Kreislauferkrankungen vor und erhöht die Lebensqualität.

Von erfahrenen Läufern vor Ort konzipiert präsentieren sich seither 36 GPS-vermessene Laufstrecken in fünf Laufregionen des Landkreises Forchheim – Eggolsheim, Forchheim , Heroldsbach/Hausen, Neunkirchen am Brand, Wiesenttal – mit einer Gesamtlänge von 376 Kilometern. Vermessene und markierte Strecken sind dem Ortsunkundigen unentbehrlich, unterstützen aber auch die Trai-ningsplanung der Freizeitsportler vor Ort. Sie helfen den ansässigen Vereinen bei ihrer Jugendarbeit und schaffen eine positive Langzeitentwicklung im Bereich Lauf- und Vereinssport in der Region Fränkische Schweiz und Forchheimer Land.

Eine durchgängige Beschilderung der Strecken ist garantiert. Ehrenamtliche Streckenpaten sind während des ganzen Jahres unterwegs, bessern fehlerhafte Schilder aus oder melden fehlende Beschilderung an das Management beim Landkreis Forchheim .

Unter www.lauferlebnis.info können alle Strecken im Internet betrachtet und heruntergeladen werden. Das System erlaubt es jedem Nutzer, aus dem Gesamtnetz individuelle Laufstrecken unter automatischer Berechnung und Visualisierung der Längen und Profile zu erstellen. Hier findet jeder Sportler – vom Einsteiger bis zum Marathonläufer – eine auf seine Bedürfnisse abgestimmte Strecke.

Info-Material erhältlich

Infoblätter und Übersichtskarten für das „Lauferlebnis“ sind erhältlich beim Kultur- und Sportamt des Landkreises Forchheim , Hornschuchallee 20, 91 031 Forchheim , Telefon 09191 8610-46. red