Das Miteinander im Glauben steht beim Katholischen Deutschen Frauenbund ( KDFB ) Schnaid/Rothensand schon seit seiner Gründung 1973 im Mittelpunkt. Kaum verwunderlich also, dass die Feier zum 50. Gründungsjubiläum mit einem Gottesdienst in der Schnaider Pfarrkirche begangen. Geistlicher Beirat Pfarrer Matthias hielt die Messe, sie wurde von den KDFB-Frauen mitgestaltet. „Ein fabelhafter Gottesdienst“, war Claudia Dworazik vom Diözesanvorstand des KDFB-Diözesanverbandes Bamberg rückblickend voll des Lobes beim anschließenden Festakt am „Brauhaus am Kreuzberg“.

Lobende und anerkennende Worte für die „selbstbewussten und sozial engagierten Frauen“ gab es auch von den beiden Bürgermeistern, Klaus Homann seitens der Marktgemeinde Hirschaid und Bürgermeister Gerhard Bauer von der Gemeinde Hallerndorf . Vorsitzende Monika Geyer überreichte gemeinsam mit dem Vorstand Blumen an das Ehren- und Gründungsmitglied Maria Batz sowie an die Gründungsmitglieder Veronika Christel, Annemarie Friedel, Kathi Hümmer, Cäcilia Stillerich, Marga Burkard, Anna Lieberth, Anni Belzer, Erika Weiß, Annelies Brehm, Anna Kohlmann, Kathi Kohlmann und Paula Weber. Die Gründungsfrauen Hildegard Bauernschmitt, Renate Schmitt, Betti Lieberth, Agnes Saffer, Ida Brehm und Brigitte Sperlein konnten nicht am Festakt teilnehmen. Sie bekommen ihre Auszeichnungen demnächst nachgereicht. Matthias Erlwein