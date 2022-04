Wer den schmalen, am Berghang gegenüber der Burg Egloffstein verlaufenden „Paradiesweg” entlangwandert, der findet ein paradiesisches Stückchen Erde. Wanderer bleiben oft ungläubig stehen und reiben sich die Augen – ein unbekannter Barockgarten mitten in der Fränkischen Schweiz? So fängt eine Beschreibung über den imposanten Barockgarten in römischem Stil an, der von Manfred Ritter, einem pensioniertem Nürnberger Juristen und Gartengestalter aus Leidenschaft, gebaut und angelegt wurde. Nun verstarb Manfred Ritter im Alter von 74 Jahren. Er hinterlässt eine Tochter und einen Sohn mit Familien.

1955 hatten Ritters Eltern in Egloffstein das Grundstück erworben und darauf ein Wochenendhäuschen gebaut. Ende der 1960er hatte Ritter dann nach einer Romreise die Idee für den Barockgarten . Zurück von seiner Reise begann er, das rund 2000 Quadratmeter große Grundstück mit einer riesigen Freitreppe, gesäumt von mächtigen Säulen, zu erschließen. Erst im Herbst 2018 stellte er oben einen halbrunden Säulentempel mit Putten, Vasen und Götterstatuen fertig.

Bei einem Besuch in Gößweinstein 2003 entdeckte Ritter zufällig zwei übergroße monumentale Vasen, die von ihrem Platz auf den Basilika-Türmen heruntergeholt worden waren. Die stark verwitterten Nachbildungen aus Beton sollten dem Bauschutt-Recycling zugeführt werden.

Doch Ritter hatte sofort andere Recycling-Pläne. Nach Rücksprache mit der Kirchenverwaltung und dem Hollfelder Architekten Hartmut Schmidt konnte er die dreieinhalb Meter hohen stilisierten Weihrauchfässer erwerben, um sie nach Egloffstein transportieren zu lassen. Im Barockgarten wurden sie dann aufgestellt und in Eigenregie aufwendig restauriert. Der Zwischenraum der „Basilikavasen“ wurde mit einer vierstufigen Treppe im Vordergrund und einer auf der anschließenden Terrasse liegenden Brunnenanlage aufgefüllt. Dieser Brunnen soll den Eindruck erzeugen, man habe die Reste eines römischen Aquäduktes während der Barockzeit in einen Brunnen umgebaut.

Es ist kaum zu glauben, dass all die Torbögen, Brunnen und Postamente quasi mit der bloßen Hand gebaut wurden. Die Turmvasen der Basilika waren dann für Ritter die Initialzündung, ab etwa 2007 einen richtig großen und in ganz Franken einmaligen Barockgarten zu schaffen. Öffentlich zugänglich ist dieser nicht, weil er in Privatbesitz ist. Dies hatte jedoch haftungsrechtliche Gründe und wenn Manfred Ritter anwesend war, führte er nicht ohne Stolz den einen oder anderen Gast durch sein selbst geschaffenes antikes Paradies.

Und wie geht es weiter mit dem Garten? Bürgermeister Stefan Förtsch jedenfalls hofft, dass das Lebenswerk Ritters in dessen Sinn weitergeführt wird. Dies sei auch ein Anliegen der Gemeinde, da der Garten zu einem Anziehungspunkt in Egloffstein geworden ist.