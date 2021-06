Mehrere Geschwindigkeitsverstöße stellten Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth am Montagabend im Rahmen einer Laserkontrolle bei Obernsees fest. Innerhalb einer Stunde hielten sich sechs Autofahrer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 60 km/h. Während vier Verkehrssünder vor Ort ein Verwarnungsgeld bezahlten, erhalten zwei Fahrzeugführer in nächster Zeit einen Bußgeldbescheid und einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Der schnellste Fahrzeugführer war 23 km/h zu schnell.