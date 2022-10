Bei der Stimmkreisversammlung des FDP-Kreisverbands Forchheim wählten die Stimmberechtigten die Kandidaten zur Landtags- und Bezirkswahl. Der Direktkandidat für die Landtagswahl ist Sebastian Körber (42 Jahre alt, verheiratet), der bereits seit 2018 bayerischer Landtagsabgeordneter ist und einstimmig gewählt wurde.

Im Landtag ist Körber Vorsitzender des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr, Sprecher der FDP-Fraktion für Wohnen, Bau und Verkehr sowie für LSBTI. „Wir werden mit Mut zur Veränderung voranschreiten und nicht Ideologien hinterherreden. Wir wollen Teil der Staatsregierung werden und liberale Werte einbringen“, beschreibt er seinen Anspruch.

Einen Namen hat sich der Architekt Sebastian Körber laut Mitteilung des FDP-Kreisverbands Forchheim durch das Aufdecken von Unregelmäßigkeiten bei der Zweigstelle des Deutschen Museums in Nürnberg gemacht. Auch bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München und der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft Bayern-Heim habe er Aufklärungsarbeit geleistet.

Einstimmig gewählt

Sebastian Körber wurde von den Mitgliedern einstimmig als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2023 gewählt. Robin Stamos (33 Jahre alt) konnte ebenfalls alle Stimmen auf sich vereinen als Nummer-1-Kandidat für die Bezirkstagswahl 2023.

Der Wahl-Forchheimer ist verheiratet, hat ein Kind und leitet ein Logistikunternehmen. „In vielen Gesprächen in letzter Zeit fällt mir auf, dass Menschen immer wieder in ihren Aussagen und Ansichten in Extreme verfallen. Ich möchte den Wählerinnen und Wählern zeigen, dass es die vernünftige Mitte gibt, zu der die FDP gehört, in der sich jeder wiederfinden kann.“

Als Listenkandidat für die Landtagswahl wurde Tobias Lukoschek einstimmig gewählt und Dominik Winkel für die Bezirkstagswahl. Wahlleiter war der stellvertretende FDP-Bezirksvorsitzende Christian Weber . red