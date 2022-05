Umbruch beim Sportverein FC Wacker Trailsdorf : Nach 13 Jahren an der Spitze der Vereinsführung gaben Vorsitzender Günter Scheller und sein Stellvertreter Werner Heumann ihre Ämter an Kosta Dimitrakopoulos und Niklas Rajczyk ab. Die beiden wurden anlässlich der Hauptversammlung von den Mitgliedern als neue Vereinsspitze gewählt. Als letzten offiziellen Akt führten die scheidenden Vorsitzenden noch einmal zwei bedeutsame Ehrungen durch. In Anerkennung ihrer besonderen und außergewöhnlichen Verdienste um den FC Wacker Trailsdorf überreichten sie an Sebastian Schwarzmann und Helmut Wichert die Ernennungsurkunden zur Ehrenmitgliedschaft. erl