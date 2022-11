Unerwartete Folgen hatte die Panne eines Handwerkerfahrzeuges am Dienstagvormittag auf der A 73. Gegen 10 Uhr blieb der Kleintransporter zwischen Erlangen-Zentrum und Erlangen-Nord liegen. Nachdem eine Streife der Verkehrspolizei Erlangen die Gefahrenstelle abgesichert hatte, erfolgte eine Überprüfung des Fahrzeuges und der beiden Fahrzeuginsassen. Beide hatten verschmutzte Bauarbeiterkleidung an, im Laderaum befanden sich Baumaschinen, Ziegelsteine und Mörtel. Offensichtlich waren beide auf dem Weg zu einer Baustelle. Während es sich bei einem Insassen um einen 31-jährigen Kleinunternehmer aus dem Raum Nürnberg handelte, war der 27-jährige Mitfahrer nur als Tourist in Deutschland und wurde ohne Arbeitserlaubnis und Anmeldung bei den zuständigen Behörden beschäftigt. Der vom Bauunternehmer verständigte Abschleppunternehmer hatte keine Fahrerlaubnis für das Abschleppfahrzeug mit Transportanhänger. In der Folge wurden Strafverfahren nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. pol