Kürzlich feierten die „Eichenlaub“-Schützen in Götzendorf wieder das traditionelle Grillfest mit Sommerbiathlon und Königsschießen. Dabei konnten sich die Verantwortlichen an diesem Tag über zwölf Mannschaften am Sommerbiathlon freuen. Insgesamt bestritten über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Laufstrecke zwischen den beiden Vereinshäusern in Götzendorf und Drügendorf.

Hohe Teilnehmerzahl

Dankenswerterweise stellte auch in diesem Jahr der Nachbarverein „Eintracht Drügendorf“ seinen Schießstand zum Liegendschießen zur Verfügung. Im Anschluss konnte das Team vom Stammtisch „Eggerbach Brüder“ mit nur zwei Fehlschüssen von insgesamt 25 Schuss zum Sieger gekürt werden. Den zweiten Platz sicherten sich die Läufer der Gruppierung „Die Schönen und das Biest“ mit sechs Fehlschüssen, dicht gefolgt von der Mannschaft „Running Gag“ aus Obertrubach mit fünf Fehlschüssen.

Aufgrund der hohen Teilnahme und der nur acht zur Verfügung stehenden Schießständen in den beiden Schützenhäusern musste in diesem Jahr sogar zweimal gestartet werden. Die ersten sechs Mannschaften starteten um 12.30 Uhr in Götzendorf und die zweiten sechs Gruppierungen gingen mit fünf Minuten Versatz ins Rennen.

Ein buntes Programm

Den Zuschauern an den Schützenhäusern und auf der Wegstrecke bot sich ein buntes Treiben, welches in Götzendorf zusätzlich durch eine Moderation untermalt wurde. Im Laufe des Grillfestes, das sehr gut besucht war, nahmen die beiden Schützenmeister Lucas Fronhöfer und Hanna Saffer die Preisverteilung aus dem vereinsinternen Königsschießen vor.

Sowohl Wanderpokal als auch die Vereinsscheibe gingen an Christian Krug, während Tochter Annabell den Jugendpokal für sich behaupten konnte. Zudem holten sich Vater und Tochter die Titel des Schützenkönigs und der Jugendkönigin. Als Schützenkönigin bestieg Julia Fronhöfer den Thron. red