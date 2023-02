Fast 60 Interessierte nahmen an einer Videokonferenz zu dem Thema „Verschärfung des Waffenrechts“ teil, zu welcher die Bayreuther CSU-Bundestagsabgeordnete und Innenpolitikerin Silke Launert eingeladen hatte.

In den vergangenen Wochen waren laut ihrer Pressemitteilung zahlreiche Schützen an die Abgeordnete herangetreten und hatten die von der Ampel-Regierung geplante Verschärfung des Waffenrechts kritisiert.

Die meisten Menschen wüssten nicht, welche strengen gesetzlichen Voraussetzungen bereits jetzt erfüllt werden müssten, um eine Waffe besitzen zu dürfen beziehungsweise den Kleinen Waffenschein zu erhalten, stellten gleich zu Beginn mehrere Teilnehmer heraus. Dieses Nichtwissen würde dazu führen, dass Sportschützen mit großer Skepsis begegnet werde.

Dabei habe Deutschland eines der strengsten Waffengesetze der Welt. Alles sei exakt reglementiert. Wer im Besitz einer Waffe sei, werde in regelmäßigen Abständen kontrolliert, es gebe insbesondere strenge Vorgaben für die Aufbewahrung und den Transport, bestätigten gleich mehrere Teilnehmer. Das Problem, so war sich die Runde einig, seien nicht diejenigen, die legal im Besitz einer Waffe seien, sondern diejenigen, die sich illegal Waffen beschaffen würden.

Man verstehe, dass der Waffenbesitz rechtlich reglementiert werden müsse, und erfülle auch sehr gerne alle gesetzlichen Voraussetzungen, wolle aber nicht in einen Topf geworfen werden mit Reichsbürgern, so ein Teilnehmer. Der Staat solle sich anstatt auf diejenigen, die legal eine Waffe erwerben und sich an die Regeln halten würden, besser darauf konzentrieren, den illegalen Waffenhandel zu bekämpfen. Dieser stelle das Problem dar.

Der Appell der Teilnehmer Richtung Politik war eindeutig: Es gebe allenfalls ein Vollzugs-, aber sicherlich kein Regelungsdefizit. Zudem, so ein Schütze, müsse man sich die Frage stellen, wer die zusätzlichen Kontrollen, welche die geplante Verschärfung mit sich brächte, denn durchführen solle. Die Landratsämter kämen bereits jetzt an ihre Grenzen. Ein Gesetz, das am Ende nicht durchgesetzt werden könne, sei „ein zahnloser Tiger“. Dem stimmte auch Silke Launert zu. „Was die Innenministerin an dieser Stelle betreibt, ist Symbolpolitik“, so die Abgeordnete.

Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt zielte auf die vorgesehenen Einschränkungen für Gastschützen. Die Anwerbung von Neumitgliedern würde massiv beeinträchtigt. Auch die Jugendarbeit würde durch die Verschärfung „mit einem Federstrich zunichtegemacht“, so ein Teilnehmer.

In Bezug auf die geplante Vorlage eines amts- oder fachärztlichen oder fachpsychologischen Zeugnisses für alle Personen, die erstmalig eine waffenrechtliche Erlaubnis beantragen (bislang nur verpflichtend für unter 25-Jährige), wurde angemerkt, dass es wichtig sei, bei psychischen Erkrankungen genau zu differenzieren. red