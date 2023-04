Walter Roller hat es geschafft. Er ist seit Jahrzehnten aktives Mitglied in der Schützengesellschaft Muggendorf und ist zum ersten Mal Schützenkönig.

25 traten an

Die Königsproklamation fand im Rahmen der Mitgliederversammlung statt. Jugendkönig wurde Victor Semmlinger. Erste Schützenmeisterin Inge Wunder stellte die Majestäten vor. Insgesamt traten 25 Schützinnen und Schützen an die Stände.

Die neuen Vereinsmeisterinnen und -meister sind: Victor Semmlinger (Schüler), Michael Klomp (Schüler aufgelegt), Tobias Wunder (Schützen), Natila Wunder (Damen), Marion Scheuring (Altersklasse), Harald Oppel (Senioren), Reiner Rußler (Senioren+), Frederik Kraus (Luftpistole).

Die erste Mannschaft hat sich konstant in der Gauoberliga etabliert. Ihr gehören an: Achim Feser, Tobias Wunder , Marcel Scheuring, Sebastian Jäntsch. Erste Vorsitzende Marion Scheuring kündigte den 70. Geburtstag des Vereins im nächsten Jahr an.

Langjährige Mitglieder geehrt

Es gab auch Ehrungen langjähriger Mitglieder . Diese sind: Timo Steeger (25 Jahre), Irmtraud Wehrfritz (40), Horst Riedel, Werner Prager (50). hl