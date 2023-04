Bei der Generalversammlung der Schützengesellschaft Waischenfeld berichtete Vorsitzender Fridolin Schnörer über ein sehr positives Vereinsjahr.

Die Teilnahme am Festumzug zum Stadtjubiläum und der Schützenausflug auf den Weihnachtsmarkt Schloss Guteneck, waren weitere wichtige Aktivitäten im Vereinsleben. Nach dem Königsschießen wurde zeitnah mit dem Umbau und der Renovierung des Schießstandes auf Burg Waischenfeld begonnen. Zahlreiche ehrenamtliche Stunden wurden von den Mitgliedern in den fachgerechten Ausbau des Schießstandes mit verbesserter Isolierung und neuer Beleuchtung investiert.

Mitgliederehrung

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Bernhard Teufel, Juliane und Karl Schnörer geehrt, für 40-jährige Vereinstreue Wolfgang Huppmann, Dora und Ludmilla Haas, Gisela Schwarzäugl, Robert Hofknecht, Hans-Walter Lang, Erich und Reinhold Jöbstel, Gabi Schrüfer und Ruth Schmitt.

Für besondere Verdienste um den Verein wurde das Gauehrenzeichen in Bronze an Irmgard Wolf, Ruth Schmitt, Gabi Schrüfer und Roland Stiefler vergeben. Der Vorsitzende Fridolin Schnörer erhielt die Verdienstnadel des Bayerischen Sportschützenbunds. Horst Schmitt, derzeit Kassenleiter und seit 1986 unter anderem als Schriftführer, Sportleiter oder Vorsitzender für den Verein tätig, wurde ebenso wie Bernhardt Sebald als langjähriger Kassenprüfer und Wahlleiter mit der Ehrennadel in Gold des Mittelfränkischen Schützenbunds ausgezeichnet. Letzterer in Abwesenheit.

Die Urkunden und Ehrennadeln überreichte Stefanie Niepel vom Schützengau Pegnitzgrund. Ehrungen für nicht anwesende Mitglieder werden nachgereicht.

Thomas Weichert