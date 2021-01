Nach 20-jähriger Tätigkeit als Geschäftsführer des Regionalverbands Fränkische Schweiz des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB, mit Sitz in Gräfenberg ) wurde Walter Gräser nun in den Ruhestand verabschiedet. Gräser übergibt die Geschäftsführung an den langjährigen Rettungsdienstleiter des Regionalverbands, Jürgen Schütz .

Gemeinsam mit dem ASB-Vorsitzenden Werner Wolf überreichte Schütz seinem Vorgänger einen Geschenkkorb - mit den besten Wünschen für den anstehenden Ruhestand. Walter Gräser kann auf eine lange Laufbahn beim ASB zurückblicken: Ab dem Jahr 1977 leistete er beim ASB in Herzogenaurach seinen Zivildienst ab; anschließend blieb er hauptamtlich demselben Verband erhalten.

Im Wendejahr 1989 wechselte er zu den Samaritern ins benachbarte Erlangen. Zum ASB nach Gräfenberg kam Gräser dann im Sommer 1998 - im Februar 2001 übernahm er dort schließlich die Geschäftsführung.