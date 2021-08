Wie alle Jahre hat auch heuer wieder die VR-Bank Bamberg-Forchheim eine Schultütenaktion durchgeführt. In der Großgemeinde Eggolsheim nahmen mit den Kindergärten St. Franziskus Neuses, Kindergarten Rappelkiste Bammersdorf, Kindergarten St. Martin Eggolsheim , Kindergarten in Kauernhofen und Gemeindekindergarten in Eggolsheim insgesamt fünf Kindergärten an der Schultütenaktion teil und konnten somit eine Spende in Höhe von 1250 Euro in Empfang nehmen.

Die VR-Bank Bamberg-Forchheim will mit ihrer Schultütenaktion die Vorfreude der künftigen Erstklässler in der Region auf ihren künftigen Lebensabschnitt erhöhen.

Die Vorschulkinder bemalten und beklebten die zur Verfügung gestellten Schultütenrohlinge kreativ . Mit viel Vorfreude und Dankbarkeit nahmen die Kinder die von der Bank mit Geschenken befüllten Tüten direkt vor dem Eingang der Bank in Empfang. red