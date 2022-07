An der Grund- und Mittelschule Kirchehrenbach fand ein Spendenlauf statt, an dem alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 8 teilnahmen. Sie hatten sich zusammen mit ihren Lehrern zum Ziel gemacht, für das Projekt „Wünschewagen“ vom Arbeiter-Samariter-Bund in Forchheim zu spenden.

Der „Wünschewagen“ lebt vom Ehrenamt und wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Die Kinder und Jugendlichen haben im Verwandten- und Bekanntenkreis nach Sponsoren gesucht, die dann für jede gelaufene Runde einen selbst gewählten Betrag festgelegt haben.

Jedem war bewusst: „Je mehr Runden ich laufe, desto mehr Geld kommt in die Spendenkasse und desto mehr schwerstkranken Menschen kann ein letzter Herzenswunsch erfüllt werden.“

Hochmotiviert gingen die Schülerinnen und Schüler aller Klassen an den Start und gaben ausnahmslos ihr Bestes. Es wurde eine beachtliche Summe von über 5000 Euro erlaufen.

In diesen Tagen übergab die Schulleitung der Grund- und Mittelschule , Ute Rothmeyer und Andrea Nader, zusammen mit einigen stolzen Läuferinnen und Läufern den Scheck über 5000 Euro an Andrea Bänker vom ASB (Projektleitung). Anschließend durften alle Kinder einen Blick in den Wünschewagen werfen und Andrea Bänker berichtete von einigen Menschen, denen ein letzter Wunsch erfüllt werden konnte. Eine Fahrt ging auch schon zum Walberla. red