Im Rahmen eines Besuchs im Landkreis Forchheim informierten sich Kultusstaatssekretärin Anna Stolz und Umweltminister Thorsten Glauber unter anderem über die Situation der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte an der Realschule Gräfenberg .

Die drei neu gewählten Schülersprecher Mona Singer, Serhat Sagol und Youssef Oson brachten die Anliegen der Schülerschaft laut Pressemitteilung der Schule souverän und kompetent vor.

Was die Schülerinnen und Schüler derzeit besonders beschäftigt und belastet, wurde bei der Gesprächsrunde rasch deutlich: Wie kann man die psychischen Belastungen der Schülerinnen und Schüler durch Prüfungen, Notendruck und großen Lehrplanumfang mindern? Warum gibt es kein Jahresticket für Schüler , um das gesamte Nahverkehrsnetz nutzen zu können? Gibt es die Möglichkeit, in den höheren Klassen mehr Zeit für musisch-künstlerische Fächer vorzusehen?

Politiker zeigen Verständnis

Beide Politiker zeigten viel Verständnis für die Sorgen und Nöte der Schülerinnen und Schüler . So betonte die Kultusstaatssekretärin: „Es ist mir sehr wichtig, in ständigem Austausch mit Schulleitungen, Lehrkräften, aber auch ganz besonders mit unseren Schülerinnen und Schülern zu sein. Ich möchte wissen, was sie bewegt, was gut läuft und wo wir helfen können. Das geht am besten live und vor Ort. Deshalb möchte ich so oft an den Schulen sein, wie es nur geht. Auch aus dem Besuch in Gräfenberg konnte ich viel mitnehmen.“ red