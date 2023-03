Was passiert, wenn zwei Galaxien aufeinandertreffen? Fragen wie diese werden im Astrophysik-Unterricht thematisiert. Doch abwechslungsreicher ist es, eine Exkursion zu machen und dies direkt im Besucherzentrum des ESO-Supernova-Planetariums in Garching erfahren zu dürfen. Deshalb besuchten die Astrophysikkurse des Gymnasiums Fränkische Schweiz Ebermannstadt mit ihren Kursleitern das Forschungsgelände in Garching.

Dort bekamen sie eine Führung durch die Ausstellung, geleitet von einem Astrophysiker, der Supernovae erforscht.

In der kurzen Mittagspause in der Mensa der Technischen Universität München waren das Highlight für manche Zwölftklässler die beiden riesigen parabelförmigen Rutschen in der Mitte des Gebäudes. Anschließend folgte der beeindruckendste Teil des Tages: der Besuch des großen Planetariums.

Die Schülerinnen und Schüler konnten am „idealen“ Sternenhimmel, ohne den Einfluss von Wolken oder künstlichem Licht, beispielsweise den der Erde nächsten Sternhaufen, die Plejaden (auch die „Sieben Schwestern“ genannt) sehen. Vor allem im Gedächtnis geblieben ist das erste Bild eines schwarzen Lochs. Am Ende blieb noch etwas Zeit übrig, um sich die umfangreiche Ausstellung selbstständig anzuschauen und die digitalen Möglichkeiten wie zum Beispiel das Spiel „Galaxy-Pong“ auszuprobieren oder auf anschauliche Art zu lernen, was passiert, wenn zwei Galaxien aufeinandertreffen. Dazu konnte man die Galaxien auf einem Bildschirm steuern und zur Kollision bringen. red