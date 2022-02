Weil er unaufmerksam war, ist am Montagvormittag der 32-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf der A 73 Richtung Norden zu weit nach rechts gekommen und hat mit der Zugmaschine ein am Seitenstreifen stehendes Pannenfahrzeug gestreift. Der 86-jährige Fahrer des an der linken Fahrzeugseite beschädigten Daimler blieb unverletzt. Der Sachschaden summiert sich auf rund 5000 Euro.