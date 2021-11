Über dem Forchheimer Rathaus glitzern goldene Sterne in festlichem Weinrot: Ab sofort ist die neue Weihnachtskugel in der Tourist-Information erhältlich. Dabei lohnt es sich schnell zu sein, denn die Kugel gibt es nur in limitierter Auflage und nur in der Tourist-Information. Seit vielen Jahren wird zudem die Forchheim-Tasse „Mila“ verkauft, nun bringt die Tourist-Information eine neue Version von „Mila“ in weihnachtlichen Design heraus. Mit feinen Details wird das Weihnachtsmarktgeschehen vor dem Rathaus auf der Tasse dargestellt. Geöffnet ist die Tourist-Information von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Der Online-Shop ist unter www.forchheim-erleben.de erreichbar. Foto: Stadt Forchheim